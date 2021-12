Auktionshaus Im Kinsky zieht erfolgreiche Jahresbilanz

Über ein erfolgreiches Jahr 2021 kann sich das Wiener Auktionshaus im Kinsky freuen. Es erzielte immerhin 25 Mio. Euro Umsatz - auch wenn das Haus in der Innenstadt damit nicht auf Vor-Krisen-Niveau liegt.

Das Auktionshaus Im Kinsky mit Standort auf der Wiener Freyung blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Zwar konnten die besten Ergebnisse der Vor-Pandemie Zeit nicht erreicht werden, aber der Umsatz betrug dennoch 25 Millionen Euro, wie es in einer Aussendung heißt. Ähnliche Ergebnisse wie in früheren Jahren erzielten Gemälde des 19. Jahrhunderts, Antiquitäten, die Alten Meister und der Jugendstil; zeitgenössische Kunst und Klassische Moderne seien im Niveau gestiegen.

Weihnachtsauktion brachte Top-Erlöse

Erst kürzlich kam es im Rahmen der Weihnachtsauktion noch einmal zu Top-Erlösen: So erzielte etwa ein Gemälde von Sebastian Vrancx in der Alte Meister-Versteigerung 422.500 Euro, ein kleines Gemälde von Jan van Kessel dem Älteren ging um 122.000 Euro an ein Museum. Bei den Gemälden des 19. Jahrhunderts brachten die wiederentdeckten Miniaturen von Carl Spitzweg 115.500 Euro ein.