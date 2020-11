Wien-Attentäter vorzeitig entlassen: Zadic kontert Kritik von Nehammer

Nachdem Innenminister Karl Nehammer die vorzeitge Entlassung des 20-jährigen Attentäters Kujtim Fejzulai kritisiert hatte, verwies Justizministerin Zadic auf die übliche Entlassungs-Praxis.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Dienstagnachmittag deutliche Kritik an dem Umstand geübt, dass der von der Polizei erschossene Attentäter vorzeitig aus einer 22-monatigen Haftstrafe bedingt entlassen worden war. Der 20-Jährige habe es geschafft, "das Deradikalisierungsprogramm der Justiz zu täuschen", sagte Nehammer. Es bedürfe daher einer "Evaluierung und Optimierung des Systems".

Zadic verweist auf übliche Entlassungs-Praxis

20-Jähriger nach zwei Dritteln der Haft mit Probezeit entlassen

Der Täter wurde, berichtete Zadic in einer Aussendung, am 12. Jänner 2019 in eine Justizanstalt eingeliefert und anschließend in U-Haft genommen. Am 25. April 2019 wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten verurteilt, insbesondere, weil er versucht hatte, nach Syrien auszureisen und sich dort dem IS anzuschließen. Dieses Urteil hat das Oberlandesgericht Wien mit Rechtsmittelentscheidung vom 12. Juli 2019 bestätigt.