Anna Netrebko freut sich auf Opernball-Eröffnung mit Ehemann Yusif Eyvazov

Anna Netrebko schwärmt für den Wiener Opernball: "Es ist jedes Mal einzigartig." Gemeinsam mit ihrem Mann wird die Starsopranistin das Society-Event am Donnerstag eröffnen - und dafür haben sie sich ein "schönes Programm" ausgedacht.

Netrebko ist aber generell Opernball-Fan: “Es ist einzigartig – die unvergessliche Atmosphäre, der Glanz des geschmückten Hauses, in der Mitte des Ballsaals zu singen, auf allen Seiten von einem begeisterten Publikum umgeben”. Am Donnerstag will die Sopranistin auch nach der Eröffnung in der Oper bleiben. “Schauen wir einmal – vielleicht geht sich ja nach dem Auftritt sogar ein Tänzchen aus”, sagte sie.