Alles Walzer: Benimmregeln für das richtige Verhalten auf Bällen

Die Ballsaison ist schon eröffnet. Kurz vor dem Wiener Opernball hat VIENNA.at bei der Tanzschule Santner nachgefragt, welche Benimmregeln bei Bällen gelten.

Maria Santner: Ein respektvoller Umgang mit anderen ist etwas, das ganz unabhängig von Bällen unabdingbar ist und außerdem zu den Eckpfeilern unserer Gesellschaft gehört. Durch einen höflichen Umgang miteinander und gutes Benehmen schafft man auch eine Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlt.

Santner: Einander vorzustellen, ist natürlich wichtig, schließlich will man sein Gegenüber auch kennenlernen. Der Handkuss ist ein ganz besonderes Thema. Im Alltag ist er relativ ausgestorben und wurde bzw. wird durch den Kuss auf die Wange abgelöst. Aber auf einem Ball gehört er sich einfach und ist demnach auch üblich.

Kleines Detail am Rande: Früher galt für den Handkuss noch das Reglement, dass dieser lediglich in geschlossenen Räumen und nur, wenn die Dame verheiratet war, ausgeführt werden durfte. Solche Regeln gelten heute natürlich als überholt und werden so nicht mehr praktiziert.