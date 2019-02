Wiener Opernball: Zahlreiche Politprominenz erwartet

Am Wiener Opernball wird es auch heuer wieder zu einem Auflauf heimischer Politprominenz kommen. Bundespräsident, Bundes- und Vizekanzler, Bürgermeister und zahlreiche Minister beehren das Großereignis.

Wen Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als Gäste in die Staatsoper ausführen, wurde von ihren Büros vorerst noch nicht bekannt gegeben. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat dem Vernehmen nach Gesellschaft des ungarischen Kanzleramtsministers Gergely Gulyas sowie des serbischen Außenminister Ivica Dacic. Dazu kommt laut “Krone” Regisseur Gabriel Barylli. Ansonsten gehen es die Freiheitlichen eher zurückhaltend an. Einzig die auf einem FPÖ-Ticket sitzende Außenministerin Karin Kneissl beehrt neben dem Vizekanzler den Ball.

Die ÖVP kommt dafür in breiter Front. Neben Kurz erwartet werden Kanzleramtsminister Gernot Blümel, Finanzminister Hartwig Löger, Umweltministerin Elisabeth Köstinger, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Justizminister Josef Moser und Staatssekretärin Karoline Edtstadler.

Für den Spitzenvertreter der Bundeshauptstadt ist der Besuch eine Premiere. Der erst vor einem dreiviertel Jahr gewählte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) setzt die Tradition von Amtsvorgänger Michael Häupl (SPÖ) fort und lässt sich das Ballgeschehen ebenfalls nicht entgehen. Er bringt auch einen offiziellen Gast mit: Ludwig hat den Generaldirektor des Büros der Vereinten Nationen in Wien, Yury Fedotov, eingeladen, hieß es auf APA-Anfrage im Büro des Bürgermeisters. Während SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auslässt, dürfte die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures den Ball besuchen.

Hollingbery sitzt so wie Ploss auch in Schramböcks Loge. Schröder und Frau werden mit Schramböck am Dinner zuvor teilnehmen und dann den Ball besuchen.