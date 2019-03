Amadeus International School startet am Semmelweis-Klinik-Gelände durch

Die Amadeus International School (AV) wird ihren Standort auf dem historischen Gelände der ehemaligen Semmelweis-Klinik dauerhaft einrichten.

Die Amadeus International School (AV) festigt ihren Standort. „Mit der Amadeus International School haben wir in Wien nun ein absolutes Vorzeigeprojekt einer internationalen Privatschule. Wir freuen uns sehr, dass die 270 Schülerinnen und Schüler aus 53 verschiedenen Ländern, die wir derzeit unterrichten, nun aufatmen können“, so die Eigentümer der Schule. Die diskutierte Versteigerung der angemieteten Schulgebäude ist durch eine neue Vereinbarung auf Eigentümerebene abgewendet und der Standort damit gesichert.

AV, als eine der führenden Privatschulen Wiens, bietet mit dem „International Baccalaureate“ (IB) einen weltweit anerkannten Schulabschluss und damit die Hochschulzugangsberechtigung an. Die Absolventinnen und Absolventen der AV reussieren an renommierten Universitäten im anglo-amerikanischen Raum, wie zum Beispiel der McGill University in Montreal (Kanada), Washington University und dem Londoner Kings College, da kritisches Denken und selbstständiges Arbeiten im Fokus der Ausbildung an dieser internationalen Schulen stehen. Auch an lokalen Universitäten, wie der Musik- und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien sowie der Universität für Musik und darstellende Kunst als auch der Wirtschaftsuniversität Wien sind die Absolventen der AV gefragt.