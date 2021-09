Am Sonntag 1.588 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen lag am Sonntag wieder unter der 2.000er-Marke: In den letzten 24 Stunden wurden 1.588 Fälle gemeldet.

Nach einem Anstieg auf über 2.000 Fälle am Samstag ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Sonntag wieder gefallen. Laut den Daten von Gesundheits- und Innenministerium wurden binnen 24 Stunden (Stand 9:30 Uhr) 1.588 Infektionen registriert - 1.678 waren es am Sonntag vergangener Woche gewesen. Acht Personen sind mit oder an Corona verstorben.