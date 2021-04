"Alles gurgelt": Seit Freitag rund 830.000 PCR-Tests ausgegeben

Seit einer Woche können alle Wiener gratis PCR-Tests im Zuge der "Alles gurgelt"-Initiative beziehen. "Es hat alles sehr gut funktioniert", zog das Rathaus am Donnerstag eine erste Bilanz.

Davor war die Teilnahme nur für ausgewählte Betriebe und Organisationen möglich. Seit Freitag wurden rund 830.000 Testkits ausgegeben und 132.500 Proben (22.100 pro Tag) ausgewertet. Weitere 30.000 Proben wurden am gestrigen Mittwoch abgegeben und befinden sich in Auswertung.

"Alles gurgelt": Keine Engpässe bei PCR-Testkits



"Der Lagerstand in Filialen wird laufend beobachtet. Es gibt keine Engpässe, keine Nachschubprobleme. Wir haben über 1,8 Mio. Testkits lagernd, die laufend an Filialen ausgeliefert werden", berichtete ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA. Die bisherige Teilnahme entspreche den Erwartungen, hieß es. Der Tages-Topwerte bei ausgegebenen Kits liege bei mehr als 201.000, bei ausgewerteten Proben bei 35.000.

Gratis PCR-Tests in Bipa-Filialen abholen



Die Testkits der Herstellers Lead Horizion werden dabei bei in einer der 152 Bipa-Filialen abgeholt. Die Abgabe nach absolvierter Testung ist an allen über 620 Rewe-Standorten in ganz Wien möglich - also bei Billa, Merkur, Bipa, Penny oder auch Tankstellen mit Rewe-Shops. Letztere stehen dafür auch am Sonntag und am Feiertag zur Verfügung.