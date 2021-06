Alkoholunfälle: In den Sommermonaten häufigeres Problem

So manchen Sommerabend lässt man gerne mit einem Bier, Spritzwein oder Cocktail ausklingen - doch dann heißt es: Auto unbedingt stehen lassen. Besonders im Juli verunglücken viele Lenker wegen zu viel Promille, warnt der ÖAMTC.

Statistik zeigt: Mehr Alkoholunfälle im Sommer

"Dass diesbezüglich die Sommermonate besonders gefährlich sind, zeigt die Statistik jedes Jahr aufs Neue: Mit Juni steigt der Anteil der Alkoholunfälle im Jahresverlauf deutlich an", weiß ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. "Im Juli wird meist der Höchststand an Alkoholunfällen erreicht: In diesem Monat ereigneten sich in den Jahren 2016 bis 2020 zwischen rund 250 und 300 Unfälle mit Personenschaden aufgrund von Alkohol." Mit etwas weniger Unfällen, aber dennoch auf hohem Niveau, folgen August und September (Quelle: Statistik Austria, Bearbeitung: ÖAMTC-Unfallforschung).