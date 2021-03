Promillegrenze: Zahl der Alk-Unfälle seit 20 Jahren gleich

Seit 60 Jahren gibt es die Promillegrenze im Straßenverkehr. Die ersten 40 Jahre sorgte dies für einen starken Rückgang bei Alk-Unfällen. Seit 20 Jahren stagniert die Zahl.

Trotz strenger Sanktionen: Weder Besserungen noch Verschlechterungen

"In den 1980er- und 1990er-Jahren ist die Zahl der bei Alkoholunfällen Verletzten und Getöteten sogar stärker zurückgegangen als die allgemeinen Unfallzahlen", sagte Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Recht und Normen im KFV. "Seit 20 Jahren stagniert der Rückgang und verläuft parallel zu den Nicht-Alkoholunfällen." Relativ gesehen gebe es somit bei der Zahl der durch Alkoholunfälle Verletzten und Getöteten trotz strenger Sanktionen seither weder Besserungen noch Verschlechterungen.

Vor allem Jüngere mit deutlichem Risikobewusstsein

Eine KFV-Umfrage unter 1.000 Menschen in Österreich bescheinigt speziell jüngeren Verkehrsteilnehmern (unter 40 Jahre) ein deutliches Risikobewusstsein: Sie bewerten das Fahren mit 0,5 Promille als gefährlicher als Ältere. Verglichen mit anderen europäischen Ländern sei die Akzeptanz für Fahren unter Alkoholeinfluss allerdings nach wie vor hoch: Bei einer europaweiten Befragung (ESRA) gaben 28 Prozent der heimischen Teilnehmer an, dass sie sich zutrauen, nach einem Glas Alkohol ein Fahrzeug zu lenken, im europäischen Schnitt waren es nur 13 Prozent. Knapp 31 Prozent der österreichischen Befragten waren auch in den 30 Tagen zuvor nach Alkoholkonsum mit einem Pkw gefahren, der Europa-Schnitt lag bei 21 Prozent.