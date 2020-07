Unfallursache Nummer eins sind Ablenkung und Unachtsamkeit

Ob am Steuer mit dem Handy spielen oder kurz einen Schluck Wasser nehmen: Ablenkung und Unachtsamkeit sind Unfallursache Nummer eins in Österreich.

Handyverbot am Steuer: Missachtung kann zu Unfall führen

Ablenkung am Steuer begünstigt gravierende Fahrfehler

Ablenkung am Steuer begünstigt schwere Fahrfehler. Das belegt nun auch eine Studie des ÖAMTC. Die Unfallstatistik 2019 hat ergeben, dass Unachtsamkeit und Ablenkung mit 31,4 Prozent weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen im österreichischen Straßenverkehr zählt. Außerdem verunfallten im Vorjahr 139 Personen tödlich, weil sie oder der Unfallgegner in den entgegenkommenden Verkehr geraten waren.

Simulierte Situationen: So schnell landet man im Gegenverkehr

"Wir haben unsere Probanden im Zuge von Testfahrten vor Aufgaben gestellt, die in der Realität häufig durchgeführt werden. Dabei konnten wir aufzeigen, dass ablenkende Tätigkeiten zu massiven Fahrfehlern führen, auch wenn man fit und erfahren hinter dem Steuer ist. So wären neun von zehn Autofahrern mit einem plötzlich auftauchenden Hindernis kollidiert und mehr als ein Drittel der Probanden überfuhren zumindest einmal die Mittellinie, was in einer realen Situation dazu führen würde, dass sie zwischen 3,5 und 4 Sekunden im Gegenverkehr landen", erklärte ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Und das hätte im realen Straßenverkehr einen Unfall zur Folge.