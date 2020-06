In den Sommermonaten passieren die meisten Alkohol-Unfälle

Vor allem zwischen Juni und August verunglücken laut ÖAMTC besonders viele Lenker, weil sie zu tief ins Glas geschaut haben - Tendenz leider steigend.

"Das deutliche Plus an Alkoholunfällen ist besorgniserregend – und zeigt wiederum, dass die negative Auswirkung alkoholischer Getränke im Straßenverkehr noch zu oft unterschätzt wird. Die Sinnesleistungen werden dadurch erheblich beeinträchtigt, die Fahrsicherheit sinkt, die Fehlerquote steigt", weiß ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. "Und das gilt für alle Verkehrsteilnehmer – egal ob Auto-, Rad-, Rollerfahrer oder Fußgänger."

Im Sommer vermehrt Alkohol-Unfälle auf Österreichs Straßen

Besonders gefährlich diesbezüglich sind die Monate Juni bis August. Denn: Mit Juni steigt der Anteil der Alkohol-Unfälle im Jahresverlauf deutlich an. Dieser Trend zeichnet sich in der Statistik jedes Jahr wieder ab.

So auch 2019: Im Juni vergangenen Jahres geschahen in Österreich 292 Alkoholunfälle mit Personenschaden, im Juli 2019 waren es 307 und im August 301. Zum Vergleich: In den kalten Monaten Jänner und Februar 2019 ereigneten sich "nur" 131 bzw. 126 Alkoholunfälle.