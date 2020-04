Aktuell 7.000 aktive Corona-Fälle in Österreich gemeldet

Die Zahl der in Österreich aktiv an Covid-19 erkrankten Personen hat sich bis zum Karfreitag, Stand 10.30 Uhr, auf rund 7.000 Fälle verringert.

Erneut weniger aktive Fälle in Österreich: 7.021 Personen erkrankt

Die 319 Todesopfer bedeuteten einen Anstieg um 24 Verstorbene seit Donnerstag. 71 Todesfälle gab es bisher in der Steiermark, 67 in Wien, 59 in Tirol und 54 in Niederösterreich. Oberösterreich meldete 29 Tote, Salzburg 23, Vorarlberg sieben, Kärnten fünf und das Burgenland vier.