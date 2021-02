Ärztekammer über Run auf gratis Grippe-Impfung erfreut

Das Ausbleiben der Influenzawelle ist laut Österreichischer Ärztekammer auch auf die heuer erstmals durchgeführten Gratis-Grippe-Impfungen zurückzuführen.

Nicht nur den coronabedingten Hygienemaßnahmen, Lockdown, Schulschließungen und verstärktem Home Office ist es zu verdanken, dass eine Influenzawelle in dieser Kältesaison bisher ausgeblieben ist, so Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferates der Österreichischen Ärztekammer in einer Aussendung.