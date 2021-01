Corona-Maßnahmen: Grippe-Saison praktisch ausgefallen

Die Coronamaßnahmen ließ die erwartbare Grippewelle dieses Jahr quasi ausfallen. Im Vergleich mit den Vorjahren liegt die Kurve deutlich unter dem Normalstand, in ganz Europa lässt sich das Phänomen feststellen.

Die Grippe hat in den vergangenen Jahrzehnten in Österreich im Durchschnitt jedes Jahr 100.000e Erkrankungen und Tausende Todesfälle verursacht. Am schlimmsten war in unserem Land die Grippesaison 2016/17 mit 4.400 Influenza assoziierten Todesfällen, 2017/18 waren es 2.900 Grippetote, 2018/19 1.400 und 2019/20 834. Spätestens Anfang Februar war die Grippewelle im Regelfall bereits in vollem Umfang ausgebrochen. Die von der Bundesregierung gesetzten Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wirken auch gegen die Grippe und andere Erreger, die grippale Infekte verursachen.