Ärztekammer fordert Long-Covid-Behandlung auf Kassenkosten

Die Ärztekammer fordert eine Long-Covid-Behandlung auf Kassenkosten. Bisher wurden mehr als 900 post-Covid-Patienten in Reha-Zentren der PVA behandelt.

Long Covid: Versorgungsangebot deckt Bedarf nicht

Mehr als 900 Long-Covid-Patienten seit Februar 2020

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) gab unterdessen bekannt, dass seit Februar 2020 bisher mehr als 900 Long-Covid-Patienten in ihren ambulanten und stationären Zentren rehabilitiert worden sind. Erste Rehabilitanden, die unter post-Covid codiert wurden, schienen demnach bei der rückwirkenden Erhebung ab Mai 2020 auf. Zwei Rehabilitationszentren der PVA stachen dabei besonders hervor: In Hochegg und in Weyer sind bis heute bis zu 50 Prozent der Patienten aufgrund von Folgeerscheinungen nach einer Corona-Erkrankung in Rehabilitation. Die PVA ist nach eigenen Angaben der größte Rehaträger mit 17 Einrichtungen.