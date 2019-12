Adventumfrage 2019: Weihnachtslieder, Kekserl und Christkind

Wer feiert in Österreich wie Weihnachten? Wieviele Menschen kommen dabei zusammen und welche Bräuche rund ums Fest werden sonst so gepflegt? 1.200 Menschen wurden für eine aktuelle Umfrage befragt.

Vorfreude auf Weihnachten ist groß

Fast 82 % sind laut eigenen Angaben sehr bzw. eher in Vorfreude auf das Fest. Gefeiert wird in kleiner bzw. mittlerer Runde mit einer, bis maximal acht anderen Personen. Nur im Burgenland kommen laut Umfrage zu Weihnachten verhältnismäßig oft mehr als acht Leute zusammen.

Burgenländer sind die großzügigsten Schenker

Ja zu Second Hand-Geschenken

Der Nachhaltigkeitsgedanke hält auch in der Weihnachtszeit immer stärker Einzug. Deutlich mehr als die Hälfte aller Befragten kann sich vorstellen, gebrauchte Dinge zu verschenken. Fast alle, die bereits einmal etwas Gebrauchtes zu Weihnachten erhalten haben, fanden zudem Gefallen daran. Insbesondere Spielzeug, Bücher, Konsolen oder Videospiele sind ein beliebtes Präsent aus zweiter Hand. Nur für 20 Prozent ist es zudem nicht in Ordnung, dass Weihnachtsgeschenke, die nicht perfekt passen oder nicht gefallen, weiterverkauft werden. Denkbare Kategorien sind dabei besonders Mode und Bekleidung, Accessoires, Haushalts- bzw. Küchengeräte, Bücher oder Filme.

Backen: Vanillekipferl ist Österreichs Top-Kekserl

Jeder zweite Befragte gibt an, selbst aktiv Weihnachtskekse zu backen bzw. dabei zu helfen. Das ist etwas mehr als vergangenes Jahr. Vor allem in Salzburg und Kärnten streift der Großteil heuer mit Sicherheit die Backschürze über. Der Genuss ist auch 2019 wieder deutlich beliebter als die Produktion: Rund 90 % haben sicher bzw. eher vor, sich die kleinen Köstlichkeiten schmecken zu lassen. Das Lieblingskekserl der Befragten ist übrigens ganz klar das Vanillekipferl. Dahinter folgen Linzer Augen und Lebkuchen. Weniger eindeutig fiel die Wahl zum traditionellen Weihnachtsgericht am Heiligabend aus. Rund 20 % haben keine feste Tradition. Bei knapp 15 % gibt es Fisch, weitere 12 % reichen eine kalte Platte.

Bräuche: Christbaum, Christkind und "Last Christmas"

Für etwa 80 % ist der Christbaum ein Bestandteil des Fests. In der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen putzen sogar acht von zehn Personen den festlichen Baum auf. In 64 % der Haushalte bringt das Christkind offiziell die Geschenke. Damit hat das Engelchen einen deutlichen Vorsprung zum Hauptkonkurrenten, dem Weihnachtsmann. Dieser beschenkt in Österreich kaum 5 % aller Befragten. Ein weiterer Bestandteil der traditionellen Feiern sind Weihnachtslieder. Für viele Österreicher gehören sie auf jeden Fall zum Fest dazu. Geht es um den Weihnachtsklassiker "Last Christmas" scheiden sich allerdings die Geister. Während mehr als 40 % der Befragten das Lied von "Wham!" lieben, können fast 20 % den Song gar nicht ausstehen.