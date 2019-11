Die schönsten Floristik-Trends im Advent 2019

Im Advent wird vielerorts das Zuhause liebevoll geschmückt, um sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Die besten Stimmungsmacher dafür sind Blumen und Pflanzen. Hier ein paar aktuelle Trends und Tipps.

Die Farbtrends im Advent 2019

Besonders gut zur Geltung kommen diese Farben, wenn die Blumenarrangements in Glasvasen oder -schalen dekoriert werden, was stark an den Retro Chic angelehnt ist. Wer es lieber verspielt mag, für den ist jener Farbtrend genau der Richtige, der in Weiß mit Silber-Akzenten gehalten ist. Zauberhafte Accessoires mit Eulen, Feen und Elfen runden dieses Farbthema ab.