Das schenken die Wiener zu Weihnachten

Die Wiener zeigen sich am ersten Weihnachtssamstag relativ spendabel. Hier erfahren Sie, auf welche Geschenke die Wiener am liebsten zurückgreifen.

Am kommenden ersten festlichen Einkaufssamstag zeigen sich die Wiener relativ spendabel. Zumindest dürften zum Auftakt des Weihnachtsgeschäfts hochwertige Waren gefragt sein, wie laut Wirtschaftskammer Wien aus einer Befragung in den Betrieben hervorgegangen ist. Ein Teil der Wienerinnen und Wiener hat die Einkäufe aber auch bereits erledigt.

Hochpreisige Parfüums und Schmuck am Anfang besonders beliebt

Laut Aussendung schließen die Händler die Trends für das erste Adventwochenende aus dem, was sich bisher bereits gut verkauft. So sind hochpreisige Parfüms und Schmuck mit Brillanten und Akoyaperlen derzeit beliebt. Auch Damenhandtaschen, Geldtaschen aus Leder oder Pullis in den Farben Schwarz, Grau, Senf und Orange gelten als Renner.