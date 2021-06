Abstandsregeln reduziert: Flohmarktstände in Wien werden wieder verdoppelt

Gute Nachrichten für Flohmarkt-Fans: Mit den neuen Covid-Bestimmungen des Bundes werden die Abstandsregeln von zwei auf einen Meter reduziert - was wieder mehr Flohmarkt-Stände ermöglicht.

Marktamt kontrolliert und appelliert an Einhaltung der Corona-Regeln

Der Flohmarkt am Naschmarkt ist derzeit ausschließlich für gewerbliche Händler wieder geöffnet. Das Marktamt sorgt seit mehr als einem Jahr dafür, den Einkauf trotz Corona auf allen Märkten so sicher wie möglich zu gestalten, bekanntlich mussten in Wien die Detailmärkte keinen einzigen Tag geschlossen werden. Das Marktamt appelliert an alle MarktbesucherInnen, die Corona-Bestimmungen wie etwa den Mindestabstand von einem Meter einzuhalten.