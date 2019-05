Abschneiden der Grünen bei der EU-Wahl 2019: Comeback nach Nationalrats-Debakel

Nach dem Debakel 2017 können die Grünen nun wieder bester Hoffnung sein, bei der Neuwahl im September wieder in den Nationalrat einzuziehen. Denn sie konnten bei der EU-Wahl als einzige Oppositionspartei vom Regierungscrash nach dem "Ibizagate" der FPÖ profitieren.

Abschneiden bei den Landtagswahlen

Dass der Nationalrats-Rauswurf nicht wirklich das Ende der Grünen bedeutet, zeichnete sich schon bei den vier Landtagswahlen 2018 ab. Nur in Kärnten flogen sie aus dem Landtag; in Salzburg, Niederösterreich und Tirol hielten sie sich – trotz teils hohen Verlusten – drinnen. Und sie schafften es, in immerhin vier Landesregierungen zu bleiben: In Salzburg mit ÖVP und NEOS, in Tirol und Vorarlberg (mit der ÖVP) sowie in Wien (mit der SPÖ).