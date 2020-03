94-Jähriger gestorben: Bereits 10 Coronavirus-Tote in NÖ

Im Landesklinikum Hollabrunn hat es am Mittwoch einen weiteren Covid-19-Todesfall in Niederösterreich gegeben.

107 Corona-Patienten in NÖ stationär aufgenommen

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Niederösterreich, die stationär aufgenommen worden sind, ist laut Jany bis Mittwoch auf 107 gestiegen. Am Vortag waren es noch 88 gewesen.

Die Holding hatte am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass durch eine stufenweise Erhöhung der Kapazitäten in den fünf Krankenhäusern bis zu 960 Patienten versorgt werden können. Weitere Coronavirus-Erkrankte wurden Jany zufolge am Mittwoch außerdem in St. Pölten, Amstetten, Tulln und Baden behandelt.