5.264 Coronavirus-Infektionen in Österreich

Mit dem heutigen Mittwoch gibt es nachweislich 5.264 Personen in Österreich, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Die Zahl der nachweislich mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen in Österreich ist am Dienstag stark auf über 5.000 gestiegen. Das Gesundheitsministerium zählte am Mittwochfrüh (4.30 Uhr) insgesamt 5.264 positive Fälle und somit gegenüber Dienstagfrüh (8.00 Uhr) eine Zunahme um 778 Infizierte.