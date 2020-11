919 Coronavirus-Neuinfektionen am Samstag in Niederösterreich

Laut niederösterreichischem Landessanitätsstab gab es im Bundesland in den vergangenen 24 Stunden 919 Coronavirus-Neuinfektionen.

Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) befanden sich 30.214 Personen in häuslicher Quarantäne. Am Freitag waren noch 27.367 vermeldet worden.

Sechs weitere Todesfälle in Niederösterreichs Spitälern

In Niederösterreichs Spitälern sind am Samstag sechs Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben Personen im Alter von 61 bis 86 Jahren. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Krankenhäusern im Bundesland stieg damit auf 327.