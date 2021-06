842 Mio. Euro für Impfstoff-Kauf reserviert

Der Finanzausschuss billigte die Aufrüstung des österreichischen Corona-Impfstoffportfolios um zusätzliche 42 Mio. Dosen für die Jahre 2022 und 2023. Dafür wurden rund 842 Mio. Euro reserviert.

Gleich 841,8 Millionen Euro werden für Corona-Impfstoffe reserviert. Einen entsprechenden Initiativantrag für Anschaffungen in den kommenden beiden Jahren hat der Finanzausschuss am Dienstag gebilligt.

Nationalrat reserviert 842 Millionen für Corona-Impfstoffe

Ebenfalls angenommen wurde eine Regierungsvorlage, die Fristen zur Antragstellung für das Gemeindehilfspaket bis Ende 2022 verlängert, berichtete die Parlamentskorrespondenz am Abend.

Eine weitere mehrheitlich angenommene Regierungsvorlage regelt die Beiträge Österreichs an internationale Finanzinstitutionen im Rahmen der multilateralen Entwicklungszusammenarbeit. Konkret geht es um die Wiederauffüllungen des Asiatischen Entwicklungsfonds in der Höhe von 18,9 Mio. Euro sowie des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung in der Höhe von 16 Millionen.