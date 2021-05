Österreich kauft 42 Mio. Corona-Impfdosen für 2022/2023

Am Mittwoch beschließt die Regierung im Ministerrat den Kauf von 42 Millionen zusätzlichen Coronavirus-Impfdosen für die Jahre 2022/2023.

Dafür nimmt sie 800 Mio. Euro in die Hand mit der Option auf Aufstockung.

Österreich bestellt weitere Corona-Impfstoffdosen für die kommenden Jahre

Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson gekauft

Weitere Auffrischungsimpfungen wohl notwendig

Aktuell geht man davon aus, dass nach der ersten Immunisierung weitere Auffrischungsimpfungen notwendig sein werden, gegebenenfalls auch mit an neue Varianten angepassten Impfstoffen, sagte Kurz. "Einerseits ist noch nicht bekannt, wie lange der Impfschutz nach Grundimmunisierung letztendlich anhält. Andererseits ist derzeit auch unklar, ob und in welchem Ausmaß zukünftig weitere Impfungen auf Grund neuer Varianten von SARS-CoV-2 notwendig sein werden, um weiter und dauerhaft einen optimalen Impfschutz zu bieten", heißt es im Ministerratsvortrag.

"Alles was wir kaufen können, kaufen wir"

"Alles was wir kaufen können, kaufen wir", sagte Kurz. Was den Grünen Pass betrifft, bekräftigte der Kanzler neuerlich, dass er nicht rasch einheitliche europäische Regelungen erwarte und Österreich daher eigene brauche. Bis Mitte Mai werden bereits mehr als 3,5 Millionen Österreicher eine erste Teilimpfung erhalten haben. Die wachsende Immunisierung der Bevölkerung ermögliche es, mit 19. Mai Öffnungsschritte umzusetzen. Bis zum Sommer sollen alle in Österreich lebende Menschen die Möglichkeit haben, zumindest eine Teilimpfung zu erhalten.