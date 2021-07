80 Corona-Neuinfektionen am Montag in Österreich

Am Montag, 5. Juli wurden in Österreich 80 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gut die Hälfte davon wurde in Wien nachgewiesen. Vier neue Todesfälle gibt es zu beklagen.

Sowohl in Vorarlberg und Kärnten wurden keine Corona-Neuinfektionen registriert, Wien führt die Liste mit 45 neuen Fällen an. Die restlichen Bundesländer meldeten zehn oder weniger positive Tests. Zudem wurden vier neue Todesfälle registriert.

Aktuelle Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 5

Kärnten: 0

Niederösterreich: 6

Oberösterreich: 10

Salzburg: 3

Steiermark: 3

Tirol: 8

Vorarlberg: 0

Wien: 45

Bisher gab es in Österreich 650.817 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (5. Juli 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.713 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 638.378 wieder genesen. Derzeit befinden sich 125 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 44 auf Intensivstationen betreut.