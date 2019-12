70 Jahre Postamt Christkindl: Eine Institution feiert Jubiläum

Weihnachten naht - und damit heißt es bereits zum 70. Mal "Türen auf" für das bei Jung und Alt sowie im In- und Ausland beliebte Weihnachtspostamt: das Postamt Christkindl.

Postamt Christkindl: Weihnachtsgrüße mit dem Sonderstempel

"Über Postamt Christkindl" Im Postamt Christkindl werden alle Arten von Briefsendungen in das In- und Ausland angenommen sowie Gefälligkeitsstempelungen durchgeführt. Für den begehrten Christkindl-Stempel ist aber nicht zwingend eine Anreise zum Sonderpostamt nötig: Die Zusatzmarke "Über Postamt Christkindl" ist in jeder Filiale der Österreichischen Post erhältlich. Wird diese auf die frankierte Weihnachtspost geklebt und am Postschalter aufgegeben (wichtig: nicht in den Briefkasten werfen), so werden die Briefe direkt an das Postamt Christkindl geleitet, mit dem entsprechenden Sonderstempel versehen und den Empfängerinnen und Empfängern zugestellt.