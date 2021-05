677 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Österreich

Am Freitag, dem 21. Mai, wurden in Österreich 677 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahlen bewegen sich dabei seit Tagen im mittleren dreistelligen Bereich.

Die meisten Corona -Neuinfektionen verzeichnete dabei Oberösterreich mit 169 neuen Fällen. Ansonsten waren die Zahlen in Wien und der Steiermark noch dreistellig, Salzburg meldete mit 14 positiven Coronatests die wenigsten Fälle.

Die Corona-Zahlen am Freitag

Zahlen in Spitälern gesunken

Bisher gab es in Österreich 640.293 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (21. Mai 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.534 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 620.837 wieder genesen. Derzeit befinden sich 707 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung (gestern: 782). Davon werden 234 auf Intensivstationen betreut (gestern: 252).