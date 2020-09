563 Corona-Neuinfektionen am Montag: NÖ überholt Wien

563 Neuinfektionen gab es in den 24 Stunden von Sonntag auf Montag in Österreich. Dabei wurden in Niederösterreich die meisten Fälle verzeichnet, knapp dahinter folgt Wien.

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich 563 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt. Niederösterreich lag am Montag bei den Zahlen erstmals wieder vor dem Bundesland Wien, das 172 Neuinfektionen verzeichnete. Die Zahlen sind aber erfahrungsgemäß am Wochenende immer geringer als unter der Woche.

364 Menschen im Krankenhaus

Mit heutigem Stand (21. September 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 767 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 29.516 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 364 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 67 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 8

Kärnten: 15

Niederösterreich: 181

Oberösterreich: 66

Salzburg: 14

Steiermark: 32

Tirol: 33

Vorarlberg: 42

Wien: 172