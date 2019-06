400.000 Euro für ÖGK-Logo: "Mit aller Kraft" gegen Realisierung kämpfen

Laut ersten Berichten, soll das neue Logo der ÖGK rund 400.000 Euro kosten. Die Fraktion der Sozialdemokratischen Gewerkschafter in der Sozialversicherung will "mit aller Kraft" gegen die Realisierung ankämpfen.

Die Fraktion der Sozialdemokratischen Gewerkschafter in der Sozialversicherung will "mit aller Kraft" gegen die Realisierung eines teuren neuen Logos für die mit Jahresanfang an den Start gehende Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ankämpfen. Bereits am Wochenende kam es nach Berichten über einen Erstentwurf, für den rund 400.000 Euro veranschlagt wurden, zu scharfer Kritik.