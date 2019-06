Neues Krankenkassen-Logo soll 400.000 Euro kosten

Das Logo der neu geschaffenen Österreichischen Gesundheitskasse soll 400.000 Euro kosten. Den Antrag hat eine türkis-blaue Mehrheit in den Gremien ermöglicht.

Die mit Jahresanfang an den Start gehende Österreichische Gesundheitskasse bekommt auch ein Logo. Ein Erstentwurf zeigt einen grünen Kreis und den schwarzen Schriftzug "Österreichische Gesundheitskasse". Die Kosten für den Auftrag sollen sich auf satte 400.000 Euro belaufen. Dafür hat laut "Krone" (Sonntagsausgabe) eine türkis-blaue Mehrheit in den Gremien gestimmt.

Agentur GGK MullenLowe erhielt den Zuschlag

ÖGK weist Kritik zurück, NEOS empört

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat die Kritik an den Kosten für ihr neues Logo als falsch bzw. verkürzt dargestellt zurückgewiesen. Beim Angebot von 400.000 Euro gehe es um mehr als nur das Logo, zudem sei der Auftrag noch nicht erteilt, sondern erst ein Angebot eingeholt worden. Das erklärte der Vorsitzende des Überleitungsausschusses, Matthias Krenn, in einer Aussendung am Sonntag.

NEOS empört

"In einem ersten Schritt wurde die Agentur zur Angebotslegung eingeladen - diese Offerte liegen vor und werden nun einer intensiven Marktüblichkeitsprüfung unterzogen. Ich will klarstellen, dass keine Beauftragung erfolgt ist. Wir haben Angebote auf dem Tisch, prüfen diese nun und gehen in die nächsten Verhandlungsrunden", so Krenn.