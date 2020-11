4.954 Corona-Neuinfektionen am Freitag im Österreich

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich knapp 5.000 neue Covid-19-Infektionen verzeichnet. Das Bundesland Oberösterreich führt dabei die Liste mit über 1.000 Neuinfektionen an. Zudem gab es am Freitag 113 weitere Todesfälle.

Am Freitag wurden in Österreich unter 5.000 neue Corona-Infektionen verzeichnet, Oberösterreich ist mit über 1.000 Neuinfektionen jedoch weiter auf einem hohen Niveau. In Niederösterreich und der Steiermark wurden jeweils über 700 Infektionen gemeldet, Wien meldete über 600.

Corona-Neuinfektionen nach Bundesländern

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 139

Kärnten: 553

Niederösterreich: 705

Oberösterreich: 1.076

Salzburg: 393

Steiermark: 738

Tirol: 461

Vorarlberg: 273

Wien: 616

Bisher gab es in Österreich 270.992 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (27. November 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 2.886 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 203.251 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 4.405 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 703 der Erkrankten auf Intensivstationen.