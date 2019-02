39-Jährige in Wien-Hietzing getötet: Lebensgefährte geständig

Jene 39-Jährige, die tot in ihrer Wohnung in Wien-Hietzing aufgefunden wurde, dürfte von ihrem Lebensgefährten im Streit getötet worden sein.

Im Falle jener 39-jährigen Frau, die in ihrer Wohnung in einem Gemeindebau in der Veitingergasse in Wien-Hietzing tot aufgefunden und aufgrund unklarer Umstände als “bedenklicher Todesfall” eingestuft worden war, ermittelt die Polizei nun aufgrund neuer Erkenntnisse wegen Mordverdachts. Beschuldigter ist der 31-jährige Lebensgefährte der 39-Jährigen.

Lebensgefährte gestand Tötung der 39-Jährigen Die Tat dürfte bereits am 16. Jänner zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr verübt worden sein. Seither dürfte der Tatverdächtige neben dem Leichnam gelebt haben. Der Verwesungsgeruch würde auch das geöffnete Fenster beim Auffinden der Leiche erklären. Der Beschuldigte wurde am Mittwoch von Beamten des LKA Wien zu den Todesumständen der Lebensgefährtin vernommen.

Im Zuge der Vernehmung gestand der Mann schließlich, die Frau im Zuge eines Streits und angeblich unter Alkoholeinfluss getötet zu haben. Er wurde festgenommen. Die Tat dürfte in einem eher schwierigen sozialen Milieu verübt worden sein.

Genaue Todesursache weiterhin unklar Die genaue Todesursache ist noch Gegenstand weiterer gerichtsmedizinischer Untersuchungen. Aufgrund des Verwesungszustandes der Leiche hatte ein Gerichtsmediziner zunächst keine äußeren Verletzungen gefunden, was auf Erdrosseln oder Erwürgen hindeuten könnte.

So ging man von einem natürlichen Tod aus, was am Mittwochvormittag zunächst auch so kommuniziert wurde. Etwa eine Stunde später stellte die Polizei aber klar, dass der Todesfall doch als bedenklich einzustufen sei. Parallel zur gerichtsmedizinischen Untersuchung hatten die Ermittler nämlich nach dem Lebensgefährten gesucht.

Bereits sieben getötete Frauen in Wien und NÖ Mit diesem Fall sind seit Jahresbeginn sieben Frauen in Österreich gewaltsam zu Tode gekommen. Fünf dieser Taten wurden in Niederösterreich verübt, die anderen beiden in Wien.