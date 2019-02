Das Ableben einer 39-jährigen Frau in einer Wohnung in Wien-Hietzing war kein Fremdverschulden.

Das Ableben einer 39-jährigen Frau in einer Wohnung in Wien-Hietzing war kein Fremdverschulden. ©APA (Sujet)

Frauenleiche in Wien-Hietzing: Kein Fremdverschulden

Im Fall jener 39-Jährigen, die am Sonntag tot in ihrer Wohnung in der Veitingergasse aufgefunden wurde, liegt laut Polizei kein Fremdverschulden vor.

Die Polizei stufte die Auffindung einer toten Frau in einer Wohnung in Wien-Hietzing aufgrund unklarer Umstände als “bedenklich” ein. Sowohl eine natürliche Todesursache als auch Fremdverschulden konnten zunächst nicht ausgeschlossen werden.

39-Jährige tot aufgefunden: Fremdverschulden ausgeschlossen Die Leiche der 39-Jährigen ist Sonntagabend in ihrer versperrten Wohnung in der Veitingergasse entdeckt worden. Allerdings war das Fenster trotz kalter Temperaturen geöffnet. Die Frau lag mehrere Tage tot in den Räumlichkeiten.