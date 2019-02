Tote in Wien-Hietzing: Ermittlungen dauern weiter an

Montagabend wurde eine 39-Jährige tot in ihrer Wohnung in der Veitingergasse aufgefunden. Laut Polizei laufen die Ermittlungen zur Todesursache auf Hochtouren.

Wie berichtet, wurde am 4. Februar in einer Wohnung in der Veitingergasse in Wien-Hietzing die Leiche einer 39-jährigen Frau aufgefunden. Eine Obduktion und ein toxikologisches Gutachten sowie Ermittlungen des Landeskriminalamts sind im Gange und werden laut Polizei noch mehrere Tage in Anspruch nehmen.