3,7 Prozent mehr Lohn für Taxler und Mietwagenfahrer

Taxi- und Mietwagenlenker bekommen ab 1. Jänner 2022 um 3,7 Prozent mehr Lohn.

Die Laufzeit für die kollektivvertragliche Einigung beträgt ein Jahr. "Da es in dieser Branche kaum Überzahlungen gibt, wirken sich die 3,7 Prozent in der Praxis direkt als Erhöhung auf die Löhne aus. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass der Grundlohn laut KV - aktuell 1.500 Euro brutto - um 55 Euro brutto im Monat angehoben wird ", so Karl Delfs von der Verkehrsgewerkschaft vida.