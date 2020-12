In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich rund 3.000 Neuinfektionen verzeichnet.

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich rund 3.000 Neuinfektionen verzeichnet. ©APA/dpa/Christophe Gateau

3.033 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Am Dienstag wurden in Österreich 3.033 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Wien steht mit 665 Neuinfektionen im Bundesländervergleich in absoluten Zahlen am schlechtesten da.

Aufgrund technischer Gebrechen beim EMS-System kamen die Corona-Zahlen heute erst am späten Nachmittag zustande. Wien führt die Liste mit 665 Neuinfektionen an, Oberösterreich meldete 593 neue Infektionen und die Steiermark 401.

Corona-Infektionen in Österreich

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 61

Kärnten: 195

Niederösterreich: 366

Oberösterreich: 593

Salzburg: 266

Steiermark: 401

Tirol: 383

Vorarlberg: 103

Wien: 665

Bisher gab es in Österreich 285.489 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (1. Dezember 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 3.325 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 227.497 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 4.482 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 691 der Erkrankten auf Intensivstationen.