2G am Arbeitsplatz hieße "Job-Verlust für viele"

AMS-Vorstand Johannes Kopf hält eine Ahndung der Impfpflicht am Arbeitsplatz für keinen gangbaren Weg.

2G statt 3G am Arbeitsplatz hieße, "dass Leute, die nicht geimpft sind oder genesen, ihren Job verlieren", so Kopf am Freitag im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radio. Denn zugleich fordere das Arbeitslosenversicherungsrecht, dass man arbeitsfähig und arbeitsbereit sein müsse.