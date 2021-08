28-Jähriger am Wiener Donaukanal mit Messer attackiert: Polizei sucht Zeugen

Ein Spaziergänger wurden am Dienstagabend am Donaukanal von einem Unbekannten mit dem Messer attackiert. Er wurde schwer verletzt. Die Wiener Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten.

Am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr soll ein noch unbekannter Mann einen Fußgänger bei der Erdberger Lände mit einem Messer schwer verletzt haben. Das Opfer (28) ging mit seiner Freundin sowie einer Bekannten am Donaukanal spazieren gegangen sein, als auf Höhe Erdberger Lände 36-38 ein Mann plötzlich versucht haben soll, die Frauen mit einem Messer zu attackieren. Der 28-Jährige wollte daraufhin den Angriff auf seine Begleiterinnen abwehren. Dabei soll der unbekannte Täter auf ihn mehrmals eingestochen und schließlich die Flucht entlang des Donaukanals in Richtung Stadionbrücke ergriffen haben.