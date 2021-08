Messerattacke in Wiener Lobau: Suche nach Verdächtigem auf Hochtouren

Am Montag wurde eine 42-jährige Frau ohne erkennbaren Grund in der Wiener Lobau mit von einem Mann mit einem Messer attackiert. Die Suche nach dem Verdächtigem läuft auf Hochtouren.

Nach der Messerattacke auf eine 42-jährige Frau, die am Montag ohne erkennbaren Grund in der Wiener Lobau von einem Mountainbiker angegriffen und verletzt wurde, läuft die Suche nach dem Verdächtigen auf Hochtouren. Konkrete Spur gibt es derzeit keine. Allerdings hat sich ein weiterer Zeuge gemeldet, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA am Dienstag mit.