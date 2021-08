Mann stach in Wiener Lobau grundlos auf 42-Jährige ein: Fahndung

Eine 42-Jährige war am Montagvormittag am Josefsteg in Wien-Donaustadt unterwegs, als sie völlig grundlos von einem Mann mit einem Messer attackiert wurde. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Angreifer.

Am 2. August alarmierte ein Ehepaar gegen 11.00 Uhr die Polizei, nachdem sie Augenzeugen wurden, wie ein bislang unbekannter Mann eine Frau (42) am Josefsteg im Bezirk Wien-Donaustadt mit einem Messer attackierte.

Mann ging völlig grundlos auf 42-Jährige mit Messer los

Die 42-Jährige erlitt bei der Attacke Schnitt- und Stichverletzungen an Oberkörper und Armen und eine Fraktur im Gesichtsbereich. Sie gab den Polizisten gegenüber an, von einem ihr unbekannten Mann unvermittelt mit einem Klappmesser attackiert worden zu sein. Zuvor soll er mit einem dunklen Mountainbike an ihr vorbeigefahren sein, gewendet haben und sie anschließend wortlos attackiert haben.

Es habe zuvor weder eine Auseinandersetzung noch sonstigen Kontakt zwischen ihr und dem Mann gegeben. Sie habe sich nach Leibeskräften gewehrt und um Hilfe geschrien. Als das Ehepaar den Steg entlang kam und in Richtung der beiden schrie, ließ der Mann von der 42-Jährigen ab und ergriff mit dem Mountainbike in Richtung Saltenstraße die Flucht. Geraubt habe er nichts.

Wiener Polizei fahndet nach Messer-Angreifer

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180-190 cm groß, ca. 35-40 Jahre alt, dunkle Stoppelglatze, dunkler 3-Tage Bart, dunklerer Teint, dunkel bekleidet, dunkler Rucksack.