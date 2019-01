26. Mai 2019 als Termin für EU-Wahl fixiert

Am Mittwoch hat der Hauptausschuss des Nationalrats einstimmig den 26. Mai 2019 als Termin für die EU-Wahl in Österreich fixiert.

Wahlberechtigte bei der EU-Wahl 2019

Wahlberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürger sowie EU-Bürger mit Wohnsitz in Österreich, die am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben und die am Stichtag in die Europa-Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eingetragen sind. Österreicher, die sich am Wahltag nicht an Ihren Hauptwohnsitz aufhalten oder im Ausland leben, können per Briefwahl teilnehmen.