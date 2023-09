24-Jähriger wegen Vergewaltigung vor Wiener U-Bahn-Station vor Gericht

Am Dienstag muss sich ein 24-Jähriger wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung am Wiener Landesgericht verantworten.

Der 24-Jährigen soll am 18. März eine junge Wienerin durch die halbe Stadt verfolgt und sie vor der U-Bahn-Station Jägerstraße missbraucht haben. Die 26-Jährige hatte in der Diskothek U4 gefeiert und war dann mit der U-Bahn heimgefahren - ohne zu bemerken, dass ihr der Angeklagte, der sie in der Disco belästigt hatte, folgte. Nachdem sie aus der U-Bahn ausgestiegen war, fiel er über sie her.