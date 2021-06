233 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

Am Sonntag, 13. Juni 2021, wurden in Österreich 233 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die meisten davon verzeichnete Wien, die wenigsten das Burgenland.

Aktuelle Neuinfektionen in den Bundesländern

Sieben-Tage-Inzidenz gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf rund 20 Fälle je 100.000 Einwohner. Am Sonntag gab es in Österreich 4.020 aktive Fälle, um 173 weniger als am Samstag, zeigen die Daten von Innen- und Gesundheitsministerium. Fünf weitere Todesfälle bedeuten bisher insgesamt 10.661 Opfer hierzulande.