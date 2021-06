200 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

Österreich hat am Samstag beinahe die 200er-Marke im Hinblick auf die Corona-Neuinfektionen unterschritten. Eine Neuinfektion weniger hätte dafür gereicht, so steht das Land nun bei 200 neuen Corona-Fällen.

Bisher gab es in Österreich 648.387 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (12. Juni 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.656 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 633.538 wieder genesen. Derzeit befinden sich 327 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 101 auf Intensivstationen betreut.