20 Soldaten verstärken Hotline des Außenministeriums

Seit Samstag verstärken 20 Soldaten des Kommandos Streitkräftebasis die Corona-Hotline des Außenministeriums.

Soldaten verstärken Hotline nach Reisewarnung für Kroatien

"Unser Bundesheer steht, wie auch es auch schon zuvor beweisen konnte, immer dort bereit, wo Hilfe dringend notwendig ist", meinte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in einer Pressemitteilung. Angesichts der derzeit steigenden Coronavirus-Infektionszahlen sicherte sie grundsätzlich jegliche Unterstützung durch das Bundesheer zu: "Unser Heer verfügt über Ressourcen und Personal, die jederzeit angefordert werden können, um den Gesundheitsbehörden zu helfen. Sollten die Behörden unser Heer also zur Unterstützung brauchen, so werden sie diese auch bekommen."