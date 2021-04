2.217 Corona-Neuinfektionen am Ostermontag in Österreich

Am Ostermontag wurden in Österreich 2.217 Corona-Neuinfektionen registriert. Bisher sind 9.482 Personen im Zusammenhang mit der Viruserkrankung verstorben.

Anstieg bei Hospitalisierungen und Intensivpatienten

Derzeit befinden sich 2.312 Covid-Patienten in Spitalsbehandlung, davon 564 auf Intensivstationen. Das bedeutete gegenüber Ostersonntag einen Zuwachs um 99 Spitalspatienten, mehr als im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage, als im Schnitt 85 Covid-Patienten pro Tag in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Bei den Intensivpatienten waren es um zehn mehr als am Vortag, die Hälfte dieses Zuwachses wurde in der Steiermark verzeichnet.

Bei den Todesfällen an oder mit Covid-19 gab es einen Zuwachs um 33 gegenüber Ostersonntag. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Österreich 9.482 Menschen in Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben. Bei bisher 516.084 Genesenen - um 3.442 mehr als gestern - gab es am Ostermontag 35.406 aktiv Infizierte, um 1.258 weniger als am Ostersonntag. Bei all diesen günstig erscheinenden Entwicklungen ist allerdings immer in Rechnung zu stellen, dass an Wochenenden stets weniger Testergebnisse eingemeldet werden als an Werktagen.