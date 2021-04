2.025 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

Am Sonntag wurden in Österreich 2.025 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Spitalspatienten ging leicht zurück, es liegen jedoch mehr Coronapatienten auf Intensivstationen.

In Wien wurden mit 431 positiven Tests in den letzten 24 Stunden die meisten Neuinfektionen gemeldet. Knapp dahinter liegt Oberösterreich mit 401 Neuinfektionen, gefolgt von Niederösterreich mit 318. Abgesehen vom Burgenland sind die Neuinfektionen in allen österreichischen Bundesländern dreistellig.