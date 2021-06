Die Corona-Zahlen in Österreich bleiben konstant niedrig.

179 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag in Österreich

Die Corona-Zahlen in Österreich bleiben stabil. Am Donnerstag wurden 179 Neuinfektionen verzeichnet, rund die Hälfte davon wurden in Wien verzeichnet. Drei neue Todesfälle wurden gemeldet.

Die Corona-Zahlen in Österreich bleiben konstant niedrig. In den letzten 24 Stunden wurden 179 Neuinfektionen gemeldet, die meisten davon gab es mit 92 in Wien. Das Burgenland, Kärnten und Vorarlberg meldeten jeweils sogar nur einen neuen Fall. Es gab aber auch drei Tote zu beklagen.

Aktuelle Corona-Zahlen in den Bundesländern

Burgenland: 1

Kärnten: 1

Niederösterreich: 28

Oberösterreich: 18

Salzburg: 11

Steiermark: 15

Tirol: 12

Vorarlberg: 1

Wien: 92

Bisher gab es in Österreich 649.181 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (17. Juni 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.674 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 635.192 wieder genesen. Derzeit befinden sich 268 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 87 auf Intensivstationen betreut.